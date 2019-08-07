В Екатеринбурге – всплеск заболеваемости менингитом

Врачи фиксируют резкий всплеск заболеваемости энтеровирусными инфекциями в Свердловской области. С начала июля заболело уже 193 ребенка, больше всего – в Екатеринбурге. В том числе зарегистрировано 19 случаев менингита.

Первыми о заболевших детях начали сообщать родители в чатах детских садов, на родительских форумах. Например, на umama.ru за последние недели было несколько тем о закрытии групп детских садов. У детей фиксировали различные вирусы, которые проявлялись температурой и сыпью. В тяжелых случаях детей госпитализировали.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области предупреждают о сезонном подъеме заболеваемости энтеровирусными инфекциями. Прошлый такой пик был в 2017 году. В этом году среди осложнений самое страшное – менингит.

«С 1 июля в Свердловской области зарегистрировано 193 случая энтеровирусных инфекций, в том числе зарегистрировано 19 случаев вирусного менингита (удельный вес менингита в структуре инфекций составил 9,8%). Из всех заболевших в этот период энтеровирусной инфекцией свердловчан 69,4% приходится на екатеринбуржцев – 134 случая, что на уровне аналогичного периода прошлого года», – сообщили в Роспотребнадзоре.

Большинство заболевших – дети в возрасте до 17 лет. Причем 38,7% заболевших – малыши до двух лет. В 2019 году эпидемиологи отмечают спорадическую (то есть разрозненную) заболеваемость энтеровирусами. Это означает, что общего фактора, повлиявшего на заражение, нет. При этом небольшое количество заболевших до этого отдыхали в Турции, Тунисе и разных регионах России.

В Роспотребнадзоре заверили, что в детсадах усилен контроль над питанием и питьевым режимом детей. Также повышен надзор за качеством водопроводной воды, подаваемой населению. Владельцам аквапарков и бассейнов предписано усилить профилактические меры.

Добавим, что энтеровирусные инфекции – это группа заболеваний. Проявлений у них множество: серозный менингит, геморрагический конъюнктивит, ангины, экзантемы и другие. Опаснее всего для детей тяжелые клинические формы с поражением нервной системы. Источником инфекции является человек (больной или носитель). Заболевание часто маскируется под ОРВИ, ангину, кишечные инфекции, может сопровождаться сыпью на коже и слизистых, а также поражением центральной нервной системы. Только анализы, проведенные в лаборатории, могут подтвердить или опровергнуть диагноз «энтеровирусная инфекция».

Роспотребнадзор выпустил памятку с основными правилами профилактики:

1. Соблюдать элементарные правила личной гигиены, мыть руки перед едой, после туалета, перед приготовлением пищи.

2. Тщательно мыть фрукты и овощи водой гарантированного качества.

3. Не купаться в не установленных (не отведенных) для этих целей местах. При купании в открытых водоемах стараться не допускать попадания воды в полость рта – это наиболее вероятная возможность заразиться.

4. Оберегать детей от купания в фонтанах, в бассейнах (модулях) общего пользования, используемых в игровых аттракционах.

5. Употреблять для питья только кипяченую или воду в бутылках и напитки в производственной расфасовке. Избегать использования для питья воды из случайных водоисточников – колодцев, фонтанов, ключей, озер, рек и т.д.

6. Ни в коем случае не допускать посещения ребенком с любыми проявлениями заболевания организованного детского коллектива (школы, детского дошкольного учреждения).

Екатеринбург, служба информации

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