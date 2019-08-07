Перекопают весь город: в августе закроют дороги в центре, на Юго-Западе и Уралмаше (СПИСОК)

В Екатеринбурге в августе планируются повсеместные ремонты на тепловых сетях, в связи с чем будут блокированы дороги по всему городу. Мэрия опубликовала полный список перекрытий: невозможно будет проехать по Тверитина, Красноармейской, Калинина и другим улицам.

По данным мэрии Екатеринбурга, будут закрыты следующие участки:

– в центре до 14 августа на пересечении улиц Шейнкмана и Попова; объезд – по улицам Московской, Малышева, Сакко и Ванцетти;

– в центре до 15 октября по улице Красноармейской – от парка имени Павлика Морозова до улицы Декабристов и от улицы Декабристов до дома № 92а по улице Красноармейской; объезд – по улицам Белинского, Декабристов, Тверитина, Луначарского;

– у ЦПКиО до 6 сентября перекресток Мичурина и Тверитина; транспорт направляют по улицам Восточной, Большакова, Мичурина;

– до 25 сентября на Уралмаше проезд по улице Калинина от дома № 26а до дома № 28 по улице Индустрии; объезд – по улицам Индустрии, Уральских Рабочих, Стахановской, Кировградской, проспекту Орджоникидзе;

– до 15 октября на Втузгородке ограничат движение по улице Библиотечной, от улицы Гагарина до улицы Мира;

– в Юго-Западном районе до 15 октября закрыто движение транспорта и пешеходов по дублеру улицы Краснолесья, от улицы Чкалова до дома № 74 по улице Краснолесья;

В поселке Горный Щит в два этапа закроют движение по улицам Колхозной и Кирова. На первом этапе до 25 августа закрыли движение по улице Кирова, от улицы Колхозной до улицы Ленина. На втором этапе движение по улице Колхозной, от улицы Кирова до улицы Буденного, перекроют с 15 августа по 7 октября.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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