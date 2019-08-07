В Верхней Пышме готовятся масштабно отметить день ВВС (ФОТО)

Масштабное празднование дня ВВС пройдет 11 августа в Верхней Пышме. В программе заявлены показательные прыжки с парашютом, высший пилотаж на самолете от спортсменов ДОСААФ, возможность увидеть редкую аэродромную технику и многое другое. Мероприятия пройдут на площадке Музея военной техники УГМК с 11 часов утра.
«В 2019 году ВВС России исполняется 107 лет. Эту дату в Музее военной техники УГМК решили отметить большим семейным праздником, на котором будет интересно и взрослым, и детям. В программе мероприятия выступление Ансамбля песен и плясок ЦВО и Росгвардии, концерт гостя из Белоруссии, автора и исполнителя песен об авиации Николая Анисимова, встречи с ветеранами и современными летчиками ВВС России», – рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе УГМК-холдинга.
На праздничной площадке в Верхней Пышме будут работать уникальные выставки. Так, гости праздника смогут примерить форму и экипировку летчиков, увидеть кабину современного боевого самолета, поисково-спасательное оборудование и современную специальную технику ВВС России, которая используется для подготовки воздушных судов к полетам. В зоне каждой выставки можно будет сделать фотографии на память.
Также для зрителей будет работать полевая кухня, где каждого желающего угостят настоящей солдатской кашей. Дети смогут поучаствовать в мастер-классах по сборке авиамоделей и научиться запускать их.
На протяжении всего мероприятия будет идти трансляция уникальных кадров, снятых во время тренировочных и боевых заданий военных летчиков.
Кульминацией праздника станет появление в небе самолета ДОСААФ, который продемонстрирует фигуры высшего пилотажа.
Завершится празднование увлекательным квестом «Крылья Родины», который позволит познакомиться с самолетами из коллекции Музея военной техники УГМК. Победители получат призы.
Екатеринбург, Елена Васильева
Екатеринбург. Другие новости 07.08.19
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