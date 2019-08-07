Житель Екатеринбурга устроил плантацию конопли в съемной квартире (ФОТО)

Екатеринбургские полицейские задержали 33-летнего мужчину, который подозревается в незаконном обороте наркотиков. В квартире у задержанного обнаружил две картонные коробки, на дне которых были выложены части растений, похожие на листья конопли. Кроме того, в комнате обнаружили и сами растения в шести горшках, в специальной камере для выращивания. При личном досмотре у задержанного сотрудники полиции нашли полимерный пакетик с порошковым веществом и пачку из-под сигарет, в которой был еще один пакетик с похожим содержимым. Все предметы были отправлены на экспертизу.

Эксперты выяснили, что порошок – это наркотическое вещество мефедрон, а растения – кусты конопли.

«В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК Российской Федерации (Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере). Максимальное наказание, предусмотренное за подобное преступление, составляет от 10 до 20 лет лишения свободы. До решения суда мужчина будет находиться под стражей», – рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Сам задержанный сообщил правоохранителям, что употребляет запрещенные наркотические вещества около 10 лет. Коноплю он выращивал на съемной квартире только для себя. Сбывать ее не планировал.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 07.08.19

В Свердловской области на выборах будут использоваться «перепрошитые» КОИБы. / На водителя KIA, по чьей вине произошло жуткое ДТП на Малышева, возбудили уголовное дело. / В Верхней Пышме готовятся масштабно отметить день ВВС (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»