Мэрия открыла голосование за лучший проект административного центра Академического (ФОТО)

Мэрия Екатеринбурга на своем сайте запустила опрос – какой из четырех предложенных архитекторами проектов административно-культурного центра района Академического жители считают самым удачным. Эти четыре проекта уже прошли серьезный отбор во время конкурса архитектурных бюро.
Административно-культурный центр расположится на территории 33-го квартала Академического, в треугольнике улиц Вильгельма де Геннина – Тимофеева-Ресовского и проспекта Академика Сахарова. Еще в апреле застройщик и горадминистрация объявили конкурс на разработку концепции этого участка. Архитекторы должны были учесть все требования: включить в проект пешеходное пространство, объекты благоустройства, «умные технологии» и прочие детали современного градостроения. По итогам конкурса было выбрано четыре варианта, разработанные архитектурным бюро «Гордеев-Демидов», архитектурным бюро «Старт!», архитекторами Татьяной Кочневой и Аркадием Кочневым. Именно они вошли в итоговое голосование, принять участие в котором могут жители Екатеринбурга.
Так, бюро «Гордеев-Демидов» предлагает построить единый многоуровневый комплекс, который объединит и административную, и общественную функции, пишет портал akademekb.ru. Концепция подразумевает уменьшенную модель центра города в одном комплексе. Проект, по словам архитекторов, отличают простота форм, лаконичность объемно-пространственной композиции и нейтральные цветовые тона. В кластер входят крытые проходные галереи с элементами озеленения, искусственным водоемом и малыми архитектурными формами. А доминантой предлагают сделать 40-метровую сдвоенную арку.
В модели архитектурного бюро «Старт!» административно-культурный центр предлагают сделать как бы продолжением природной среды парка. Разработчики проекта предлагают сделать единое пространство, объединяющее пешеходные зоны, парк, площадь у храма Святых Божьих строителей. При этом кровли зданий административного центра будут с озеленением, что снова отсылает к теме природы. Доминанта в этом проекте – мост-арка, перекинутый через улицу Вильгельма де Геннина.
Проект архитектора Татьяны Кочневой также отталкивается от природы и экологии. В композиции фасадов по улице Вильгельма де Геннина используются перфорированные панели нейтральных оттенков, а также озеленение кровли зданий. Здание административно-культурного центра представлено в виде атриума. Проектом предусмотрено обустройство множества клумб, газонов, открытых зеленых площадок. На одном из зданий применено вертикальное озеленение.
И, наконец, четвертый проект, – работа архитектора Аркадия Кочнева. Он предлагает разделить пространство центральной площадки района на три части: жилая, административная, рекреационная. Связать их между собой можно проходными арками. Концепция предусматривает большие площади тонированного остекления, светлые формы отделки фасадов, что приближает объекты кластера к образу каменных глыб.
Проголосовать за понравившийся проект, а также внести свои предложения по проекту можно будет до 17 августа на официальном портале Екатеринбурга. Итоги конкурса планируется подвести в преддверии Дня города.
Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»
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