Мэрия открыла голосование за лучший проект административного центра Академического (ФОТО)

Мэрия Екатеринбурга на своем сайте запустила опрос – какой из четырех предложенных архитекторами проектов административно-культурного центра района Академического жители считают самым удачным. Эти четыре проекта уже прошли серьезный отбор во время конкурса архитектурных бюро.

Административно-культурный центр расположится на территории 33-го квартала Академического, в треугольнике улиц Вильгельма де Геннина – Тимофеева-Ресовского и проспекта Академика Сахарова. Еще в апреле застройщик и горадминистрация объявили конкурс на разработку концепции этого участка. Архитекторы должны были учесть все требования: включить в проект пешеходное пространство, объекты благоустройства, «умные технологии» и прочие детали современного градостроения. По итогам конкурса было выбрано четыре варианта, разработанные архитектурным бюро «Гордеев-Демидов», архитектурным бюро «Старт!», архитекторами Татьяной Кочневой и Аркадием Кочневым. Именно они вошли в итоговое голосование, принять участие в котором могут жители Екатеринбурга.

Так, бюро «Гордеев-Демидов» предлагает построить единый многоуровневый комплекс, который объединит и административную, и общественную функции, пишет портал akademekb.ru. Концепция подразумевает уменьшенную модель центра города в одном комплексе. Проект, по словам архитекторов, отличают простота форм, лаконичность объемно-пространственной композиции и нейтральные цветовые тона. В кластер входят крытые проходные галереи с элементами озеленения, искусственным водоемом и малыми архитектурными формами. А доминантой предлагают сделать 40-метровую сдвоенную арку.

Архитектурное бюро «Гордеев-Демидов» Архитектурное бюро «Гордеев-Демидов» Архитектурное бюро «Гордеев-Демидов»

В модели архитектурного бюро «Старт!» административно-культурный центр предлагают сделать как бы продолжением природной среды парка. Разработчики проекта предлагают сделать единое пространство, объединяющее пешеходные зоны, парк, площадь у храма Святых Божьих строителей. При этом кровли зданий административного центра будут с озеленением, что снова отсылает к теме природы. Доминанта в этом проекте – мост-арка, перекинутый через улицу Вильгельма де Геннина.

Архитектурное бюро «Старт!» Архитектурное бюро «Старт!» Архитектурное бюро «Старт!» Архитектурное бюро «Старт!»

Проект архитектора Татьяны Кочневой также отталкивается от природы и экологии. В композиции фасадов по улице Вильгельма де Геннина используются перфорированные панели нейтральных оттенков, а также озеленение кровли зданий. Здание административно-культурного центра представлено в виде атриума. Проектом предусмотрено обустройство множества клумб, газонов, открытых зеленых площадок. На одном из зданий применено вертикальное озеленение.

Проект архитектора Татьяны Кочневой Проект архитектора Татьяны Кочневой Проект архитектора Татьяны Кочневой Проект архитектора Татьяны Кочневой Проект архитектора Татьяны Кочневой

И, наконец, четвертый проект, – работа архитектора Аркадия Кочнева. Он предлагает разделить пространство центральной площадки района на три части: жилая, административная, рекреационная. Связать их между собой можно проходными арками. Концепция предусматривает большие площади тонированного остекления, светлые формы отделки фасадов, что приближает объекты кластера к образу каменных глыб.

Проект архитектора Аркадия Кочнева Проект архитектора Аркадия Кочнева Проект архитектора Аркадия Кочнева Проект архитектора Аркадия Кочнева Проект архитектора Аркадия Кочнева

Проголосовать за понравившийся проект, а также внести свои предложения по проекту можно будет до 17 августа на официальном портале Екатеринбурга. Итоги конкурса планируется подвести в преддверии Дня города.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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