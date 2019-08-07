На Алтае во время камнепада погибла екатеринбурженка

Жительница Екатеринбурга погибла во время камнепада в горах Алтая. Женщина была в составе организованной туристической группы из восьми человек. В результате обвала она получила серьезные травмы. Спасатели эвакуировали туристку вертолетом, но она скончалась до прибытия в больницу.

Как сообщили в следственном комитете Республики Алтай, туристы из Екатеринбурга приехали в Усть-Коксинский район 2 августа и перед походом прошли регистрацию в МЧС. Трагедия случилась днем 6 августа, когда путешественники спускались с горы в районе озера Дяраш-Кел в 50 км от села Кучерла. Несмотря на сухую и безветренную погоду в горах произошел камнепад.

По факту гибели женщины организована доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 07.08.19

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