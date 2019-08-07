Уральца приговорили к лишению свободы на полтора года за вождение в нетрезвом виде

Ирбитский районный суд вынес приговор местному жителю, на которого было возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.

Новгородов неоднократно был судим за вождение в пьяном виде. За аналогичное преступление в марте 2018 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил мужчину к 400 часам обязательных работ с лишением права управления автомобилями на три года. Затем в июне 2018 года Ирбитский районный суд за подобное правонарушение привлек автомобилиста к уголовной ответственности и 400 часам обязательных работ с лишением права управления ТС сроком на 2 года 10 месяцев.

Был и еще один эпизод. По данным следствия, ночью 12 ноября 2018 года Сергей Новгородов ехал на автомобиле ВАЗ-211340 в Ирбите по перекрестку улиц Комсомольская и Богдана Хмельницкого. Его остановили сотрудники полиции для проверки, заподозрив, что он нетрезв. От медицинского освидетельствования автомобилист отказался. «То есть законные требования уполномоченного должностного лица не выполнил, согласно п. 2 примечания к ст. 264 УК РФ он признан лицом, находящимся в состоянии опьянения», – сообщают в прокуратуре Свердловской области.

И, наконец, в апреле 2019 года Сергей Новгородов был снова привлечен к уголовной ответственности за очередное вождение в пьяном виде. Ирбитский суд назначил мужчине наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года. «Учитывая то обстоятельство, что подсудимый не встал на путь исправления, суд назначил Сергею Новгородову наказание в виде лишения свободы на 1 год 7 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года. Приговор суда не вступил в законную силу», – сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Ирбит, служба информации

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