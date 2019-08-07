Собрать в мечети лидеров всех шести управлений уральских мусульман не удалось (ФОТО)

Сегодня во временной мечети «Нур Усман» в Екатеринбурге состоялось собрание представителей духовных управлений мусульман и общественных организаций. На повестке дня стоял один основной вопрос – о строительстве Соборной мечети.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на встрече присутствовали около 30 человек, представлявшие три из шести духовных управлений. Люди приехали из разных городов области, в том числе из Новоуральска и Ачитского района. Все присутствующие единогласно высказались за строительство Соборной мечети – если не на месте нынешней временной мечети, то все равно непременно в деловом центре города. Резолюция будет направлена в заксобрание Свердловской области. Первой ее подписал лидер Духовного управления мусульман Свердловской области Артур Мухутдинов.

Отметим, что на собрании не было никого от правительства, зато присутствовал депутат заксо Вячеслав Вегнер. Он отметил, что все документы на строительство Ледовой арены на месте снесенной телебашни уже подписаны, но «неправда, что в городе нет ни пяди свободной земли – при необходимости найдется». Бывший депутат заксо Наиль Шаймарданов сказал, что все присутствующие будут молить Всевышнего, чтобы вопрос о предоставлении земли был решен положительно.

Кроме того, участники собрания коснулись темы возможного создания ресурсного центра по межнациональному взаимодействию, так как уральские татары и башкиры не всегда легко понимают выходцев с Кавказа, а те – приезжих из Средней Азии.

Отметим, что как минимум два руководителя духовных управлений мусульман из шести не приехали на сегодняшнюю встречу. Это председатель Духовного управления мусульман Свердловской области (Центральный муфтият) Абдул Куддус Ашарин и председатель Уральского муфтията Сибгатулла Сайдуллин (по словам организаторов встречи, он был нездоров, но прислал своего представителя).

Накануне Абдуль Куддус Ашарин в разговоре с «Новым Днем» заметил, что официального приглашения на встречу он не получал. При этом он заявил, что не против строительства Соборной мечети, но, как ему кажется, сейчас Уральский мухтасибат (ДУМ СО) взял на себя смелость говорить от всех шести управлений. «Раз у нас шесть духовных управлений, то в мечети все они должны быть представлены. Каждое управление должно иметь равные права и возможности», – сказал он.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 07.08.19

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