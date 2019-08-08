Суд досрочно прекратил полномочия спикера думы Асбеста

Асбестовский городской суд по требованию прокуратуры досрочно прекратил полномочия председателя гордумы, депутата от КПРФ Андрея Самарина.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, Самарин допустил нарушение при заполнении декларации об имуществе – не указал в ней «объект незавершенного строительства, используемый для бытовых нужд».

Напомним, 25 апреля часть думы (11 депутатов из 20) уже высказалась за досрочное прекращение полномочий председателя, но решение не было принято. По мнению Самарина и его однопартийцев, для принятия такого решения нужно не простое, а квалифицированное большинство – то есть две трети от состава думы.

Тогда прокурор Асбеста направил в городской суд иск с требованием досрочно прекратить полномочия председателя думы. Вчера суд согласился с доводами прокуратуры. Однако решение в силу не вступило – Самарин может обжаловать его в областном суде.

Асбест, служба информации

Асбест. Другие новости 08.08.19

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