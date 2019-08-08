Житель Березовского зарубил собаку топором на глазах у детей

Следственный отдел ОМВД России по Березовскому возбудил уголовное дело в отношении местного жителя по п. «б» ч.2 ст. 245 УК РФ – «жестокое обращение с животным на глазах у малолетнего».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД, ранее местные жители обратились в полицию, рассказав, что 29 июля вечером 66-летний мужчина зарубил соседскую собаку топором на глазах у детей. Сам гражданин заявил, что убил собаку «в целях самообороны».

На место был направлен участковый инспектор. Как выяснилось, в тот вечер подозреваемый гулял у детской площадки на улице Береговой со своей собакой. В это время соседская собака, сидевшая в вольере, разорвала сетку и выбежала на улицу. Собаки сцепились. Мужчина схватил соседскую собаку за ошейник и привязал к столбу. После чего зашел домой, откуда вышел с топором в руках, и убил животное.

Со слов подозреваемого, он уже предупреждал хозяина соседской собаки о возможности такого исхода. Однако соседи не видели, чтобы собака на него нападала, в полицию обращений по этому поводу также не поступало.

Березовский, служба информации

Березовский. Другие новости 08.08.19

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