В горах Алтая пострадал еще один турист из Екатеринбурга

Появились подробности трагедии в горах Алтая, где 6 августа во время камнепада погибла жительница Екатеринбурга. По данным МЧС республики, туристке было 26 лет. Имя погибшей не раскрывается, но известно, что ее родственники в курсе случившегося и заберут тело девушки.

Также во время обвала пострадал еще один турист – мужчина 1982 года рождения. Он был госпитализирован в Горно-Алтайск.

Напомним, группа туристов из Екатеринбурга из восьми человек приехала в Усть-Коксинский район 2 августа, чтобы совершить поход в горы. Туристы предварительно прошли регистрацию в МЧС. Они вышли на маршрут 3 августа и должны были завершить его 16 августа. 6 августа в районе озера Дяраш-Кел группа попала под камнепад. Двоих пострадавших спасатели эвакуировали на вертолете. Девушка от полученных травм умерла в дороге. По факту гибели туристки СК республики Алтай проводят доследственную проверку.

В пресс-службе МЧС добавили, что сейчас природные маршруты в Алтае проходят 156 туристических групп, это 1534 человек. В 2019 году на территории республики произошло 16 ЧП с туристами, в которых травмировано 5 человек, погибло 11, спасено 16 человек.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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