Новый генконсул Германии в Екатеринбурге приступил к работе (ФОТО)

В Екатеринбурге приступил к исполнению своих обязанностей новый генеральный консул Германии Матиас Крузе.

Как сообщается на странице консульства в фейсбуке, господин Крузе начал свою дипломатическую карьеру в 1993 году и за 26 лет службы успел поработать в разных странах, включая посольства Германии в Казахстане, Италии, Румынии, Катаре.

В Екатеринбург дипломат прибыл из центрального аппарата германского МИД, где он занимался развитием отношений со странами Центральной Азии.

Прежний консул Германии, д-р Штефан Кайль, на прошлой неделе покинул Екатеринбург в связи с завершением срока службы. Он занимал эту должность в течение четырех лет.

Екатеринбург, служба информации

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