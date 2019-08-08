На Уралмаше перекроют улицы Старых большевиков и Калинина из-за ремонта теплотрасс

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга с 10 августа закрывается движение транспорта сразу на двух улицах.

ООО СК «Строй-проект» перекроет участок улицы Старых большевиков от Фрезеровщиков до Войкова в связи со строительством теплотрассы. Ограничения будут действовать по 10 октября. Водителям придется объезжать закрытый участок дороги по Фрезеровщиков, Шефской и Старых большевиков.

Также по 21 августа проезд транспорта будет ограничен по улице Калинина на участке от Ломоносова до 40-летия Октября. Здесь СК «Виктория» начнет строительно-монтажные работы по реконструкции тепловой сети. На период ограничений движение транспорта будет направлено по улицам Ломоносова, 40-летия Октября, Уральских рабочих, проспекту Орджоникидзе.

Добавим, что администрация Екатеринбурга опубликовала список всех перекрытий на август. Ремонты теплотрасс будут проходить одновременно сразу в нескольких районах города.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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