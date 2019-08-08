Пожар на промплощадке в Екатеринбурге: для тушения задействованы 17 машин

В одном из цехов на промышленной площадке на улице Фронтовых бригад в Екатеринбурге вспыхнул пожар.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, на площади 70 кв. м загорелось масло, огонь локализован, угрозы распространения нет. Горящее масло тушили с помощью пены из установки пожаротушения «Пурга». Из здания цеха до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 10 человек, пострадавших нет. В тушении пожара задействованы 17 единиц пожарно-спасательной техники, 55 человек. Сообщение о пожаре поступило в 12-14.

В 12:52 пожарные справились с огнем.

Екатеринбург, служба информации

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