Свердловчанин купил в интернете полкило героина и сделал закладку в лесу

Ленинский райсуд Нижнего Тагила приговорил к 10 годам строгого режима жителя Качканара за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, сначала гражданин Иванов почти на протяжении года скупал в интернете наркотики, и приобрел в общей сложности более полкило героина и более 27 грамм гашиша.

Затем в съемной квартире в Нижнем Тагиле Иванов при помощи электронных весов расфасовал часть наркотиков по 30 сверткам. Потом он с целью продажи зелья сделал закладку-тайник в лесу в 1 км от города Нижний Тагил на 135 км автодороги «Серов-Екатеринбург». Остальные наркотики он передал своей жене для временного хранения.

В июне 2019 года супруги были задержаны полицией возле одного из тайников. В ходе обыска в квартире была обнаружена и изъята оставшаяся часть героина массой не менее 508 гр.

Приговор главе семейства в законную силу не вступил, дело в отношении его жены рассматривается судом.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 08.08.19

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