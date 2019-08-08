Суд оштрафовал екатеринбургскую больницу за отказ в срочной помощи пациентке

Центральная городская больница №2 в Екатеринбурге оштрафована на 75 тысяч рублей за отказ в неотложной помощи пациентке. Женщина обратилась в медучреждение с острой болью, но ее отправили за дополнительным талоном на прием.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, жительница Екатеринбурга наблюдалась у врача акушера-гинеколога поликлиники ЦГБ №2 на улице Рябинина. На первом осмотре доктор дал ей рекомендации и назначил повторный прием. Но через некоторое время женщине стало хуже, и она с острой болью вынужденно обратилась в женскую консультацию той же поликлиники на улице Челюскинцев, 3. Но там ей отказали в помощи, предложив вернуться в поликлинику на Рябинина и взять талон на прием. «Пройдя все круги бесплатной медицины, женщина пошла на платный прием. Только там она смогла получить неотложную медицинскую помощь», – отметили в суде.

Пациентка написала жалобу на больницу в управление здравоохранения Екатеринбурга. Специалисты Росздравнадзора провели проверку и пришли к выводу, что в ЦГБ №2 грубо нарушили требования медицинской лицензии. Верх-Исетский районный суд признал МБУ виновным в административном правонарушении по ч. 3 ст.19.20 КоАП РФ и назначил штраф. Юрист больницы пытался обжаловать постановление в областном суде, ссылаясь на недоказанность неотложного состояния пациентки. Но апелляционная инстанция не нашла оснований для отмены решения Верх-Исетского суда, так как в материалах дела неотложное состояние пациентки было подтверждено доказательствами, а оказание ей неотложной медицинской помощи – нет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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