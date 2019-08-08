Остановки на улице 8 Марта обновят, а для этого – на неделю закроют движение

На улице 8 Марта в Екатеринбурге реконструируют трамвайные остановки. Но для этого на неделю изменится схема дорожного движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, в связи проведением работ на проезжей части с 22:00 воскресенья, 11 августа, до 06:00 следующего понедельника, 19 августа, будет закрыто движение автотранспорта по улице 8 Марта на участке от Фурманова до Фрунзе в оба направлениях. Автобусы маршрутов 011, 014, 016, 018, 019, 047, 054, 056 будут объезжать закрытый участок по улицам 8 Марта – Щорса – Степана Разина – Большакова – 8 Марта – далее по маршруту. Маршрут 012, в свою очередь, будет направлен по улицам Белинского – Щорса – Степана Разина – Большакова – 8 Марта. Автобусы маршрута 083 в оба направления проследуют по улицам Щорса – Степана Разина – Большакова. Муниципальный транспорт маршрутов 50, 54, 57, 57А в оба направления будет следовать по улицам Щорса, Степана Разина, Большакова, 8 Марта.

На всё время проведения работ по обустройству остановок отменяются остановки транспорта «Автовокзал», «Фрунзе» на улице 8 Марта в направлении центра и «Большакова», «Фрунзе» на улице 8 Марта в направлении из центра. Временно вводятся остановки «Автовокзал» на улице Щорса в направлении улицы Степана Разина и «Большакова» на улице Большакова в направлении улицы Степана Разина.

В ходе реконструкции поменяют светофоры, а посадочные площадки «приподнимутся» для удобства входа в транспорт. Пешеходные переходы сделают удобными для маломобильных жителей мегаполиса, понизив бортовые камни. На участке от Фурманова до Фрунзе подрядная организация приведёт в порядок тротуары и произведёт демонтаж металлических плит, с заменой их на более безопасное брусчатое покрытие. Изменения коснутся и ограждений остановочных комплексов – их заменят на новые.

Екатеринбург, служба информации

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