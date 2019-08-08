Участникам марафона «Европа – Азия» не позволят финишировать на газоне «Екатеринбург – Арены»

Организаторам легкоатлетического марафона «Европа – Азия» придется поменять место финиша на территории «Екатеринбург – Арены». Ранее предполагалось, что участники будут выбегать прямо на поле стадиона, но категорически против этого выступил президент ФК «Урал» Григорий Иванов. Сегодня министр спорта области Леонид Рапопорт во время записи телепрограммы «Стенд» заявил, что финиш марафонцев состоится вне поля, так как сохранить газон для матчей «Урала» и молодежной сборной России, которая приедет в октябре, важнее. Об этом сообщил на своей странице в «Фейсбук» ведущий Максим Путинцев.

Напомним, массовый забег «Европа – Азия» пройдет в Екатеринбурге уже в пятый раз. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на марафон зарегистрировались бегуны из 19 стран мира, 55 регионов России и 363 городов. Организаторы ограничили число участников до 10 тысяч человек. На данный момент мест на самые популярные дистанции уже не осталось. В этом году марафонцы впервые будут стартовать с территории «Екатеринбург – Арены» и пробегут по центральным улицам города к главной точке забега – обелиску «Европа – Азия».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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