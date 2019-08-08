В Каменске-Уральском застройщик, обманувший дольщиков, получил пять лет колонии

Красногорский районный суд Каменска-Уральского вынес обвинительный приговор местному застройщику Николаю Спешилову. Он собрал свыше 97,9 миллионов рублей с граждан под договоры о долевом строительстве, но люди так и не получили жилье. В уголовном деле против коммерсанта фигурировало 62 потерпевших.

Как установил суд, Спешилов, будучи гендиректором ООО «Специализированное ремонтно-строительное управление-2», получил разрешение на строительство двух многоквартирных домов в Каменске-Уральском. С октября 2014 года он активно привлекал деньги дольщиков и переводил их на счета фирм-однодневок, которые фактически не выполняли никаких работ по строительству. «При этом он осознавал, что его действия неизбежно приведут к невозможности выполнить обязательства перед дольщиками. Дома планировалось сдать в четвертом квартале 2016 года и четвертом квартале 2017 года, однако до настоящего времени они не достроены», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Спешилов признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество путем злоупотребления доверием, в особо крупном размере). Суд приговорил застройщика к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей. Подсудимый был взят под стражу в зале суда.

Как уточнили в пресс-службе облпрокуратуры, большая часть потерпевших были включены в реестр обманутых дольщиков. Прокуратура, администрация Каменска-Уральского и министерство строительство Свердловской области разрабатывают меры поддержки для граждан, в частности ведется подбор земельных участков и поиск инвесторов-застройщиков. «Специализированное ремонтно-строительное управление-2» было признано банкротом в 2018 году, в отношении предприятия открыто конкурсное производство. Имущество фирмы будет продано с торгов для погашения долгов перед дольщиками.

Каменск-Уральский, служба информации РИА «Новый День»

Каменск-Уральский. Другие новости 08.08.19

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