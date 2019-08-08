В день 100-летия ГУ МВД сотрудники поделились со СМИ, кого они ищут по ночам (ФОТО)

Сегодня у мемориала «Черный тюльпан» состоялся торжественный гарнизонный развод екатеринбургской полиции, посвященный 100-летию областного ГУ МВД.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на разводе присутствовали сотрудники ППС, ГИБДД, кинологи со служебными собаками.

Во время развода сотрудникам дали указания, на что сегодня следует обратить особое внимание: на граждан, которые в ночное время без видимых причин прогуливаются у припаркованных автомобилей, особенно если от их одежды или рук будет исходить запах горючих веществ. Напомним, ночные поджоги автомобилей – в городе не редкость. Например, не так давно была подожжена машина члена партии «Единая Россия» Дмитрия Чукреева.

Кроме того, перед полицией и журналистами выступили бойцы, показавшие приемы самообороны.

Врио начальника ГУ МВД, генерал-майор Владимир Миронов, перед строем вручил награды особо отличившимся сотрудникам. После чего они прямо с площади строевым шагом направились защищать порядок на улицах Екатеринбурга.

Начальник управления по работе с личным составом полковник Владимир Тиряев пояснил журналистам, что такие разводы проводятся ежедневно. Сегодня было решено провести его публично и в торжественной обстановке по случаю 100-летия Главка.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 08.08.19

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