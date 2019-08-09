В выходные на Урале потеплеет до +26

В Свердловскую область после недели дождей пришло небольшое потепление. По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни дневная температура воздуха поднимется до +20…+26 градусов, а ночью составит 10-15 градусов выше ноля. Самым теплым днем станет воскресенье, 11 августа. В отдельных районах области возможны умеренные дожди и грозы с порывами ветра до 16 м/с.

В Екатеринбурге также наладится погода. На выходные метеорологи обещают небольшие дожди и комфортные +22…+25 днем. Ночью температура не опустится ниже +12.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 09.08.19

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