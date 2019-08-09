В Екатеринбурге возобновляют скандальные эротические вечеринки, из-за которых закрыли клуб Lynch в «Салюте»

Создатель клуба Lynch и других культовых мест Екатеринбурга Стас Словиковский возобновляет знаменитые вечеринки Blue Velvet с обнаженными моделями и гостями. Из-за скандала с эротикой в муниципальном здании «Салюта» пришлось закрыть Lynch. На новые тусовки попасть можно только через собеседование. Место проведения тоже держат в тайне, по предварительной информации, это особняк на Плотинке.

Напомним, скандал вокруг серии вечеринок Blue Velvet разразился в 2016 году после того, как фоторепортаж с одной из таких ночей появился на портале «Моменты». На фотографиях были модели и гости клуба – обнаженные, с плетками, в эротических костюмах и позах. Вечеринки проходили в клубе Lynch, расположенном в здании кинотеатра «Салют» – то есть в здании, находящемся в муниципальной собственности. Попасть на Blue Velvet могли тогда все желающие.

После того, как публикация прокатилась по городским СМИ, у создателя клуба Lynch Стаса Словиковского начались проблемы с мэрией Екатеринбурга. Представители горадминистрации потребовали не допускать впредь такого разврата в центре города, тем более в здании, принадлежащем мэрии. Вечеринки Blue Velvet прекратились, а через год – в 2017 году закрылся и сам легендарный клуб Lynch, где отдыхали многие известные музыканты, художники. А в 2019 году Стас Словиковский ушел с должности арт-директора «Салюта».

И вот сейчас, спустя два года с последней Blue Velvet, эротические вечеринки возобновляются (правда, тусовщики говорят о том, что в режиме тест-драйва эротические вечеринки уже проходили в этом году, но только для избранных и знакомых – прим. ред). Попасть на них теперь можно будет только после собеседования. Место и цену вам тоже назовут только в личных сообщениях.

«Участники прежних блю вэльвет автоматически проходят регистрацию (укажите, на каком BV вы были). Представители высшей касты прошлых BV имеют приятные бонусы при бронировании. Тем, кто желает посетить шоу впервые, необходимо будет пройти собеседование в телеграмм. Списки гостей формируются до начала вечеринки. Сбор заявок до конца августа», – говорится в анонсе вечеринки в соцсетях.

Накануне определили дату ближайшей Blue Velvet – они пройдет 12 октября в неком «особняке». Как стало известно «Новому Дню», речь идет о трехэтажном здании на улице Горького, на Плотинке. Тематика останется прежней – фильмы Дэвида Линча. Всего на вечер смогут попасть 300 человек. Продажи билетов начались вчера, и подано уже около 200 заявок на участие.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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