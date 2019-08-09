Сегодня вечером ГИБДД начнет массовую «охоту» на пьяных водителей

С начала года инспекторы ГИБДД задержали на дорогах области более 64 тысяч пьяных водителей. Из-за алкоголя за рулём 54 человека погибли и 179 получили разные травмы в авариях.

В предстоящие выходные сотрудники ГИБДД области проведут очередные массовые рейды на дорогах по всей Свердловской области, а также в городах. Патрули будут выявлять нетрезвых водителей, севших за руль.

«В рейде будет задействовано максимальное число экипажей дорожно-патрульной службы, а также сотрудники аппарата управления ГИБДД», – сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. Рейды начнутся уже сегодня вечером.

Всего, по данным ГИБДД, с начала года на территории Свердловской области инспекторами удалено с дорог почти 70 тысяч водителей, из них 64481 были в состоянии опьянения. Ещё 1762 водителей отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.1180 человек попались пьяными за рулём не первый раз, в отношении некоторых них возбуждены уголовные дела. С начала года по вине нетрезвых водителей произошло 142 ДТП, в которых 54 человека погибли и 179 получили травмы различной степени тяжести.

Сообщить о пьяных водителях и грубых нарушениях ПДД РФ можно круглосуточно в дежурную часть УГИБДД Свердловской области по телефонам: 8(343)269-77-00, 269-77-01.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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