«На сегодня он лучший из лучших»: «Уральские авиалинии» презентовали новейший лайнер (ФОТО)

Сегодня в аэропорту Кольцово состоялось событие, которое даст мощный импульс дальнейшему развитию гражданской авиации Урала. Компания «Уральские авиалинии» презентовала новейший лайнер последнего поколения – Airbus A320neo, прибывший прямо с завода в Тулузе, а также производственный комплекс, который позволит полностью обслуживать этот класс самолетов и не пользоваться для этого услугами зарубежных партнеров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поздравить генерального директора компании Сергея Скуратова приехали губернатор Евгений Куйвашев, члены областного правительства, спикер заксобрания Людмила Бабушкина, главный федеральный инспектор по Свердловской области Михаил Каган, глава Екатеринбурга Александр Высокинский. Евгений Куйвашев назвал сегодняшние достижения «Уральских авиалиний» новым витком в развитии авиации и выразил уверенность, что компания станет надежным партнером властей при проведении Универсиады-2023, когда в город прибудут десятки тысяч гостей.

Сергей Скуратов лично провел для гостей экскурсию по самолету и рассказал о его особенностях. По словам гендиректора «УА», Airbus A320neo – это последнее слово в самолетостроении, «лучший из лучших». До конца этого года авиакомпания приобретет в общей сложности пять лайнеров семейства Airbus – три Airbus A320neo и два Airbus A321. «Эти самолеты могут семь часов «висеть» в воздухе с полной загрузкой. Этого достаточно, чтобы пролететь через весь Китай. Мы сможем летать из Екатеринбурга в Хабаровск и Владивосток без промежуточных посадок. Подумываем об открытии рейса в Токио с одной посадкой, – рассказал Сергей Скуратов. – У этого самолета – уникальные двигатели, позволяющие сэкономить до 18% топлива, что немаловажно при нынешних ценах на керосин». Кроме того, в салоне самолета улучшенная шумоизоляция, самые современные системы кондиционирования, объемные багажные полки.

Затем генеральный директор «Уральских авиалиний» рассказал о производственном комплексе, который компания построила специально для обслуживания авиасудов иностранного производства. «Это блок необходимого оборудования и цехов для поддержания правильной эксплуатации западных самолетов. Вот, к примеру, мы находимся в цехе по ремонту колес и тормозов. Казалось бы, обычные слова – «колеса и тормоза», мы их обычно ассоциируем, например, с «Жигулями». Но здесь другое. По технологии мы возили их в Чехию и Германию: каждую неделю по 40 тонн колес. С запуском этого цеха все это мы будем делать здесь. Это и есть реальное импортозамещение», – пояснил Сергей Скуратов, после чего вместе с губернатором, председателем заксо и главой города торжественно перерезал красную ленточку у входа. Потом Сергей Николаевич предложил почетным гостям разделить с ним старинный обычай, который в компании взяли на вооружение: в фундамент каждого нового объекта, который строят «Уральские авиалинии», они закладывают золотую монету – на счастье.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Семен Саливанчук

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