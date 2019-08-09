Таможенники жалуются на рост числа контрафактных таблеток для потенции в посылках

Свердловчане стали чаще заказывать средства для повышения потенции в сомнительных зарубежных интернет-магазинах.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Кольцовской почтовой таможни, таблетки для мужчин – один из товаров, которые чаще всего имеет признаки контрафактности. Также контрафактными часто оказываются наушники и зарядные устройства, автомобильные брелоки, и чехлы для телефонов с символикой известных мировых брендов.

«По внешнему виду сложно отличить оригинал от подделки. Мы направляем запрос правообладателю, который и выносит решение о подлинности товара. Но при покупке таких товаров под угрозой не только имя бренда, но и безопасность: мы не можем знать, как и где изготавливались такие товары. Гарантии, что эти брелоки защитят автомобиль, а таблетки – не навредят, мы дать не можем», – рассказал Андрей Долганов, и.о. начальника таможенного поста Аэропорт Кольцово (почтовый).

Всего за 7 месяцев 2019 года почтовый таможенный пост Кольцово задержал около трех тысяч контрафактных товаров, присланных из-за рубежа. Это в два раза больше, чем год назад.

Добавим, за попытку провезти контрафактную продукцию физическому лицу грозит штраф от пяти до десяти тысяч рублей, юридическим лицам – от пятидесяти до двухсот тысяч рублей. Если ущерб правообладателю превышает 250 тысяч рублей, то нарушителю грозит уголовная ответственность. Такие посылки таможенники отправляют обратно продавцу.

Екатеринбург, служба информации

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