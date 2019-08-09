Екатеринбурженка стала второй на чемпионате Европы по прыжкам в воду

Екатеринбургская спортсменка Кристина Ильиных завоевала серебряную медаль чемпионата Европы по прыжкам в воду с трёхметрового трамплина.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, в борьбе за «золото» Кристина уступила голландке Инге Янсен всего один балл. Тройку призёров замкнула Тина Пунцель из Германии. Ещё одна россиянка Ульяна Клюева стала 11-й.

Напомним, что чемпионат Европы по прыжкам в воду проходит в Киеве с 5 по 11 августа. Сборная России на данный момент занимает 4 место в общекомандном зачете, имея 5 наград (одно «золото», два «серебра» и две «бронзы»).

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 09.08.19

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