Эксперты нарисовали карту брендов Екатеринбурга из Бажова, Рыжего, Балабанова и других

«Экспертный клуб Екатеринбурга» собрал в Доме журналистов профессионалов из разных областей, чтобы определить самые перспективные бренды столицы Урала. Историки, политологи, архитекторы, искусствоведы, культурологи, религиоведы и журналисты совместно составили своеобразную «карту», в которую вошли памятники, имена, произведения и мифы Екатеринбурга.

Как отметил куратор «Экспертного клуба Екатеринбурга» политолог Анатолий Гагарин на форсайт-сессию были приглашены эксперты, которые могут сформулировать концепцию брендирования в целом. «Мы выступаем своеобразными медиаторами, которые могут обобщить определенную информацию, знания, интенции и сформировать общий запрос, в том числе для власти. Это, с одной стороны, медиация, с другой стороны – лоббирование тех культурных оснований, которые нам бы хотелось, чтобы были востребованы в информационном поле и были вовлечены в бренд-менеджмент», – обратил внимание на практическое значение мероприятия Анатолий Гагарин.

Как отметил модератор форсайт-сессии культуролог, руководитель проектов «Культурное просвещение» Георгий Цеплаков, результаты мероприятия войдут в документальный фильм «Как говорить о культуре в эпоху гаджетов и фастфуда».

По результатам работы экспертов в числе безусловных лидеров оказались такие общеизвестные бренды как уральский конструктивизм, уральский рок, уральский филармонический оркестр, Павел Бажов, Борис Рыжий, Виталий Волович, Алексей Балабанов, династия Романовых. Уникальным, но мало раскрученным брендом был признан Шигирский идол.

Подводя итоги сессии, Георгий Цеплаков отметил, что сегодня завершен некий предварительный этап отбора, однако на этом все не заканчивается, а только начинается. Теперь все названные бренды нужно продвигать и укреплять в сознании людей, в том числе и через экспансию в другие регионы.

По словам организаторов мероприятия, работа над брендированием будет продолжена. Продвижением займутся отдельно сформированные рабочие группы.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 09.08.19

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