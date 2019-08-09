Часть развязки на улице Серафимы Дерябиной откроют после Дня города

Плановое строительство разноуровневой транспортной развязки на пересечении улицы Серафимы Дерябиной и Объездной дороги рассчитано до 2021 года, но ее часть откроют для движения 20 августа.

Как сообщили в мэрии со ссылкой на первого вице-мэра Александра Ковальчика, уже 20 августа откроется движение по улице Серафимы Дерябиной из Академического района в центр города. В оба направления транспорт пустят с окончанием сезонных работ в октябре. К этому сроку также планируется обустроить объекты дорожной сети.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 09.08.19

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