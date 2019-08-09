В Екатеринбурге кабина лифта упала в шахту и убила работавшего там монтажника

Сегодня в Екатеринбурге при падении кабины лифта в шахту погиб рабочий, который как раз и должен был ремонтировать этот лифт.

Как сообщили РИА «Новый День» в областной прокуратуре, трагедия произошла сегодня около 16 часов в 10-м подъезде дома по адресу ул. Латвийская, 37. Трос кабины оборвался во время проведения плановых ремонтных работ. Кабина упала на работавшего в шахте лифта монтажника компании ООО «ЕКБ Лифтком», мужчину 1986 г.р. Он получил несовместимые с жизнью травмы, от которых скончался на месте.

Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга организовала проверку в связи с гибелью человека. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране труда и производственной безопасности при проведении таких работ, в том числе периодичность технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов лифтового оборудования.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 09.08.19

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