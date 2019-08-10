В Свердловской области снова объявлено штормовое предупреждение

На завтра, 11 августа, свердловские синоптики опять объявили штормовое предупреждение. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, завтра в Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы, град, порывы ветра при грозах до 20 м/сек. В связи с неблагоприятными погодными явлениями ГУ МЧС рекомендует ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, отменить походы и отдых на природе, в том числе на воде и у воды, в жилых домах и квартирах закрыть окна и балконные двери.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.08.19

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