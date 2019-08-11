На Серовском тракте женщина врезалась в дерево, пострадали мужчина и ребенок (ФОТО)

В ДТП на Серовском тракте автоледи врезалась в дерево. Пострадали ее пассажиры – мужчина и мальчик.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного УГИБДД, вчера на 295-м км автодороги Серов – Нижний Тагил – Екатеринбург, женщина 1985 г.р. за рулем автомашины «Дэу Нексия» не справилась с управлением, выехала на левую обочину, после чего вывернула руль резко в противоположную сторону, из-за чего машину занесло. Автомобиль съехал в правый кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП пострадали пассажиры: мужчина 1974 г.р. и мальчик 2010 г.р., которые были доставлены больницу Невьянска. У обоих диагностировано сотрясение головного мозга. После осмотра ребенка на вертолете доставили в ДГКБ № 9 Екатеринбурга.

Со слов участников ДТП, семья направлялась из Краснотурьинска в Екатеринбург в гости к родственникам.

Невьянск, служба информации

Невьянск. Другие новости 11.08.19

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