Маленькая девочка повредила позвоночник во время поездки в автобусе (ФОТО)

Девятилетняя девочка получила травмы во время маневрирования автобуса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД по Екатеринбургу, ДТП случилось сегодня в 13:30 по адресу: ул. Феофанова, 2. Водитель автобуса ПАЗ 64-го маршрута ехал по улице Феофанова со стороны Суходольской, торопился, и при резком движении пассажиры упали, в том числе 9-летняя девочка. В ДКГБ № 9 девочке поставлен диагноз: ушиб мягких тканей и компрессионный перелом позвонка.

Автобусом управлял 32-летний водитель, водительский стаж которого составляет 13 лет. Полиция проводит дознание, по итогам которого в случае необходимости будет принято мотивированное решение.

Екатеринбург, служба информации

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