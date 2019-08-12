В Нижнем Тагиле открылся самый крупный на Урале центр «Мой бизнес»: с коворкингом и лекторием (ФОТО, ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле под эгидой Министерства экономического развития РФ и Министерства инвестиций и развития Свердловской области открылся самый крупный в регионе центр «Мой бизнес». Здесь уже состоявшиеся бизнесмены, а также те, кто только задумывается о своем деле, смогут получить консультации, подать документы, узнать о программах господдержки и найти единомышленников. Региональные власти ставят амбициозную цель – к 2024 году увеличить долю занятых в предпринимательстве свердловчан с 640 тысяч до 800 тысяч человек. Для достижения этих показателей Свердловская область за 6 лет получит 4 млрд рублей из федерального бюджета в рамках нацпроекта.

Открытие центра «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле

Как передает корреспондент РИА «Новый День», центры «Мой бизнес» создаются по всей России. В Свердловской области их уже два. Первый работает в Екатеринбурге на базе регионального фонда поддержки предпринимательства, а второй открылся 9 августа в Нижнем Тагиле. Деятельность нового центра также курирует Свердловский областной фонд поддержки. Причем тагильский центр станет самым крупным на Урале.

В здании на ул. Мира, 2а, есть консультационная зона по инструментам господдержки, МФЦ для бизнеса, а также коворкинг (первый в Нижнем Тагиле), лекторий на 150 мест и общественная приемная свердловского бизнес-омбудсмена Елены Артюх. По словам директора СОФПП Ильи Суллы, в новом центре предприниматели смогут получить доступ ко всем финансовым программам. Также здесь будут проводиться консультации по программам Фонда развития моногородов, Фонда развития промышленности, Российского экспортного центра.

К церемонии открытия организаторы тоже подошли не банально. Проект «Мой бизнес» оформлен в космической стилистике, что должно символизировать смелость стартапов и скорость предоставления услуг. Поэтому участники церемонии открыли центр нажатием кнопки, а не привычным разрезанием ленточки.

«Центры «Мой бизнес» создаются как точки притяжения для предпринимателей по принципу одного окна. Если вы только задумываетесь о бизнесе, это возможность получить консультацию, образование, здесь окажут и финансовую поддержку, чтобы осуществить удачный старт. Также здесь можно получить инструменты, которые позволят расти быстрее и выйти за пределы своего рынка. Свердловская область в числе передовиков. Цифры по господдержке, которые демонстрирует регион, одни из лучших в стране», – отметила в приветственной речи директор департамента инвестиционной политики Минэкономразвития РФ Милена Арсланова.

Милена Арсланова

Вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов заявил, что новый центр станет площадкой для обсуждения проблем, инициатив и решения задач бизнес-сообщества.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Елена Артюх подчеркнула, что услугами нового центра смогут воспользоваться не только тагильчане, но и предприниматели из других городов области.

Елена Артюх

В завершение гости церемонии подписали несколько соглашений о сотрудничестве и партнерстве.

Елена Артюх и Илья Сулла подписывают соглашение

В пресс-службе СОФПП отметили, что с начала года в Свердловской области действуют пять региональных проектов по поддержке предпринимателей, они разработаны в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». С начала года в них приняли участие 9,5 тысяч человек, а финансовую помощь в виде поручительств и займов получили 507 компаний. По объемам гарантийной поддержки регион занимает второе место после Москвы.

Илья Сулла

Одним из таких получателей стала тагильская IT-компания «Иридиум Мобайл», которая разрабатывает софт для «умных» домов. Технологии уральских айтишников используются в небоскребе Бурдж-Халифа в Арабских Эмиратах, в храме царя Соломона в Бразилии, здании Европарламента в Брюсселе, а в Екатеринбурге компания оснастила «умными» платформами «Ельцин-центр» и «Екатеринбург Арену».

«Сегодня без помощи государства стартапам трудно развиваться. Да и программы господдержки становятся лучше: если раньше были займы до 3 млн руб., то сейчас уже можно получить 5 млн на 3 года. Областной фонд поддержки предпринимателей, в отличие от банка, делает все быстро. И кроме того, специалисты фонда могут подсказать о других программах господдержки. Благодаря этим займам можно реализовать свои идеи, расширить бизнес», – рассказал директор компании Сергей Королёв.

Сергей Королёв

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