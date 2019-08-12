В Екатеринбурге начался последний этап опрессовок

В Екатеринбурге начался последний в этом сезоне этап централизованных гидравлических испытаний трубопроводов. Опрессовки продлятся с 12 по 15 августа. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ЕТК, во время третьего этапа испытаний энергетики проверят квартальные и распределительные сети, а также подающие трубопроводы магистральных распределительных тепловых сетей. При этом все опрессовки пройдут без ограничения горячего водоснабжения.

«До начала испытаний температура горячей воды будет понижена до 40 градусов по Цельсию и восстановлена после окончания испытаний. На период опрессовок владельцам зданий, тепловых пунктов и тепловых сетей необходимо произвести надежное отключение систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения от трубопроводов и организовать надзор за испытываемыми трубопроводами. Владельцам складских и подвальных помещений с материальными ценностями принять меры, предотвращающие их затопление при возможных разрывах теплотрасс, с организацией дежурства в период испытаний. Автовладельцам рекомендуется не оставлять автомобильный транспорт в охранных зонах теплотрасс», – напомнили в ЕТК.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 12.08.19

В Нижнем Тагиле открылся самый крупный на Урале центр «Мой бизнес»: с коворкингом и лекторием (ФОТО, ВИДЕО). / 12 августа в Свердловской области ожидаются следующие события. / Маленькая девочка повредила позвоночник во время поездки в автобусе (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»