На Урале впервые будут судить продавца «неправильного» табака для кальянов

В Екатеринбурге ушло в суд уголовное дело о покупке и хранении немаркированного табака для кальянов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, перед судом предстанет 23-летний молодой человек. В 2015 году юноша прибыл в Екатеринбург из другого региона, где работал в баре кальянщиком. Вникнув в детали табачной индустрии, он решил создать собственный бизнес и открыл в Екатеринбурге небольшой магазин по продаже табака и сопутствующих товаров. Через три года предприниматель имел развитую клиентскую базу и несколько складов.

В апреле 2018 года в ходе контрольной закупки полиция выяснила, что обвиняемый продавал табак без соответствующей маркировки специальными либо акцизными марками. У него было изъято более 560 килограммов табака на сумму свыше 2 млн рублей.

Сначала бизнесмен уверял, что не знал о требованиях законодательства в сфере акцизов, однако затем полностью признал свою вину. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу. Что примечательно, в Свердловской области подобное уголовное дело направляется в суд впервые.

Екатеринбург, служба информации

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