80-летняя екатеринбурженка ушла в лес, заблудилась и завязла в болоте

80-летняя пенсионерка из Екатеринбурга Галина Лобанова приехала в гости к подруге в село Курганово Полевского района, пошла в лес по ягоды и заблудилась. Старушку искали полиция, егерь и глава села.

Как рассказала РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД, приехав из Екатеринбурга погостить к подруге в село, Галина Георгиевна ушла в лес за черникой. Места знала уже 20 лет, и как у нее получилось заблудиться – не поняла. Сотовая связь в лесу рядом с поселком была, поэтому вечером старушка позвонила подруге и предупредила, что будет ночевать в лесу. Воды у нее с собой не было, а обедом и ужином стали ягоды. Утром следующего дня она поняла, что окончательно сбилась с дороги, да еще и увязла в болоте, и снова позвонила подруге. Та обратилась за помощью в дежурную часть отдела полиции Полевского.

На спасение пожилой женщины выехала группа из участковых уполномоченных, сотрудников уголовного розыска, к ним присоединились местный егерь и глава села. В результате пенсионерка нашлась живой. Сотрудники полиции оказали ей первую помощь, напоили водой и довезли до дома подруги. От специализированной медицинской помощи она отказалась, но пообещала своим спасителям, что больше одна в лес она не пойдет, будет собирать ягоды только в саду.

Полевской, служба информации

Полевской. Другие новости 12.08.19

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