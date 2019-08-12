В Екатеринбурге будет тепло и дождливо

В Екатеринбурге на этой неделе будет тепло и дождливо, а к выходным синоптики Гидрометцентра России обещают жару.

В понедельник днем ожидается до +25 градусов, во вторник и среду будет чуть прохладнее – около +23, пройдут небольшие дожди. В четверг выглянет солнце, воздух прогреется днем до +24 градусов, в пятницу снова ожидаются осадки и +25 градусов. По ночам на этой неделе столбики термометров будут опускаться до +15 градусов.

В субботу будет солнечно, но только +23 градуса днем, зато в воскресенье температура воздуха поднимется до +27, однако будет пасмурно.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 12.08.19

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