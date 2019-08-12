Центр Екатеринбурга перекроют к Дню города с вечера пятницы

Администрация Екатеринбурга опубликовала список перекрытий дорог на День города, основные мероприятия которого пройдут в субботу, 17 августа. Центр будет закрыт для движения транспорта уже вечером в пятницу. С 22:00 прекратят работу платные парковки рядом с ТЦ «Мытный двор» и площадью Труда. Парковку на площади 1905 года уберут еще раньше – с полуночи 14 августа. Все ограничения продлятся до утра воскресенья.

По постановлению мэрии движение всех видов транспорта закрывается:

– 16 августа 2019 года с 18:00 до 21:30 (на время концерта Уральского академического филармонического оркестра) – по проспекту Ленина, от улицы 8 Марта до улицы Хохрякова, с пропуском трамваев;

– 16 августа с 22:00 до окончания праздника – по улице 8 Марта, от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина; по улице Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до дома № 10 по улице Бориса Ельцина; по улице Пролетарской, от улицы Дзержинского до улицы Первомайской;

– с 22:00 16 августа до 04:00 18 августа – по улице Пушкина, от проспекта Ленина до улицы Малышева;

– 17 августа с 04:00 до окончания праздника – по проспекту Ленина, от улицы Хохрякова до улицы Карла Либкнехта;

– 17 августа с 06:00 до окончания праздника: по проспекту Ленина, от улицы Московской до улицы Хохрякова; по улице Толмачева, от проспекта Ленина до улицы Первомайской; по улице маршала Жукова, от улицы Челюскинцев до проспекта Ленина; по улице Бориса Ельцина, от дома № 10 до улицы Челюскинцев; по улице Дзержинского, от улицы Горького до улицы Царской; по улице Первомайской, от улицы Горького до улицы Царской; по улице Горького, от улицы Первомайской до улицы Дзержинского; по улице Клары Цеткин, от улицы Горького до улицы Пролетарской, с пропуском общественного транспорта для его накопления на проспекте Ленина, от улицы Вайнера до улицы Московской, и у Свердловского государственного академического театра драмы к 21:30 17 августа.

В Академическом микрорайоне также пройдет большой концерт в честь Дня города. Здесь с 08:00 17 августа до 08:00 18 августа будет закрыто движение транспорта:

– по улице Вильгельма де Геннина, от проспекта Академика Сахарова до улицы Павла Шаманова;

– по проспекту академика Сахарова, от улицы Рябинина до дома № 47 по проспекту академика Сахарова.

С 19:00 17 августа до окончания праздника будет закрыто движение транспорта: по улице 8 Марта, от улицы Куйбышева до улицы Малышева; по улице Карла Либкнехта, от улицы Шевченко до улицы Малышева; по улице Малышева, от улицы Розы Люксембург до улицы Московской; по улице Радищева, от улицы Московской до улицы 8 Марта.

К 21:30, после праздничного фейерверка, автобусы, троллейбусы и трамваи будут ждать пассажиров:

– на улице 8 Марта, от улицы Малышева до улицы Куйбышева;

– на улице Радищева, от улицы Сакко и Ванцетти до улицы 8 Марта;

– на проспекте Ленина у Оперного театра;

– на улице Карла Либкнехта, от улицы Шевченко до улицы Малышева;

– на улице Малышева, в районе перекрестка улиц Малышева и 8 Марта;

– на улице Белинского, в районе перекрестка улиц Белинского и Малышева.

В мэрии напомнили, что общественный транспорт и метрополитен будут работать в День города до часу ночи.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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