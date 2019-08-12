Граждане Южной Осетии теперь могут жить в России, сколько хотят

Граждане Южной Осетии смогут находиться на территории Российской Федерации столько, сколько захотят, без ограничений по времени.

Как сообщили РИА «Новый День» в Управлении по вопросам миграции ГУ МВД по Свердловской области, это связано с вступлением в силу закона «О ратификации протокола о внесении изменения в Договор между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о союзничестве и интеграции от 18 марта 2015 года». С этого момента граждане Южной Осетии официально получили право находиться на территории Российской Федерации без ограничений на срок пребывания. Раньше они, как и другие иностранцы, не имели права находиться в России более 90 суток без особого разрешения.

Единственное, что должны делать гости из Южной Осетии – вставать на учет по месту пребывания не позже, чем через неделю после приезда в Россию.

Напомним, четыре года назад Южная Осетия вошла в список государств, в которые могут ездить в отпуск российские полицейские.

Екатеринбург, служба информации

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