С 20 августа в Екатеринбурге стартует запись в спортивные и художественные школы

С 00:00 следующего вторника, 20 августа, в Екатеринбурге начнется прием в муниципальные учреждения дополнительного образования.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, записать ребенка в спортивную или художественную школу можно с 20 августа по 10 сентября одним из трех способов: через единый портал государственных услуг, через МФЦ или лично, в самом учреждении дополнительного образования детей. Прием заявлений может быть продолжен в случае наличия свободных мест в учреждении.

Сейчас департаменту образования горадминистрации подведомственны 17 учреждений дополнительного образования. Они работают по разным программам – технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической. Информация об учреждениях представлена на Официальном портале Екатеринбурга в разделе «Жителям».

Екатеринбург, служба информации

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