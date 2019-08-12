«Это стратегический ресурс»: уральцу не дали увезти за границу чемодан красной икры

Пассажиру авиарейса Екатеринбург – Хельсинки не позволили вывезти в Финляндию полный чемодан красной икры. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского таможенного управления, при проверке багажа инспекторы нашли у мужчины 38 кг красной икры, которая была расфасована в пять брикетов из пенопласта, а также 5 полиэтиленовых упаковок с рыбой. Общий вес провизии составил почти 45 кг. Таможенникам мужчина объяснил, что везет икру в подарок на свадьбу в Финляндию.

«Икра является стратегическим ресурсом. Беспрепятственно вывозить из страны красную икру лососевых рыб разрешено не более 5 кг. Это ограничение предусмотрено для товаров, вывозимых для личных, а не коммерческих целей. А вот осетровой или черной икры разрешено вывозить всего 250 граммов и только в заводской упаковке», – пояснил Сергей Боровик, заместитель начальника таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский).

Против мужчины заведено административное дело. Ему грозит штраф от одной второй до двукратной стоимости товара. Сейчас икра хранится в специальных помещениях склада временного хранения. Ее дальнейшую судьбу решит суд.

Екатеринбург, служба информации

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