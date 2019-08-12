За три дня под колесами поездов погибли трое жителей УрФО

Двое мужчин и одна женщина погибли на железной дороге с 9 по 11 августа.

Как сообщили РИА «Новый День» в Уральском следственном комитете на транспорте, первый несчастный случай произошел 9 августа в Кургане вблизи остановочной железнодорожной платформы на 353-м километре. В вечернее время грузовым поездом была смертельно травмирована женщина 1949 г.р., которая находилась вблизи железнодорожного полотна. На сигналы приближающегося поезда она не реагировала.

Во втором случае, 10 августа в 22 часа 50 минут, на перегоне Тюмень – Утяшево пассажирским поездом был сбит мужчина 1952 г.р. Машинист изо всех сил сигналил, применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось.

Последний случай произошел в воскресенье, 11 августа, в районе станции Баженово Свердловской железной дороги. Грузовой состав раздавил мужчину, который пролезал под вагоном поезда, стоящего на соседнем пути.

Курган, Тюмень, Баженово, служба информации

Курган, Тюмень, Баженово. Другие новости 12.08.19

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