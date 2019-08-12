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Понедельник, 12 августа 2019, 14:05 мск

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«Пять месяцев ходила со сломанной челюстью». На Урале каждая четвертая становится жертвой домашнего насилия

Уже осенью Госдума может начать рассматривать закон о профилактике домашнего насилия, который призван нивелировать вред, причиненный законом 2017-го. Он, напомним, перевел побои и истязания родственников из уголовной в административную плоскость. Тогда за то, чтобы абьюзеров наказывали только штрафом, а не лишением свободы, проголосовали 380 из 450 депутатов Госдумы РФ. Как говорят уральские эксперты, у закона 2017 года были и положительные, и отрицательные последствия. Последних, конечно, больше. К тому же практика двух лет показала, что нужны более действенные меры по защите жертв домашнего насилия.

Официальная статистика утверждает, что с декриминализацией побоев все пришло в норму. «Мы не отмечаем, что случаев домашнего насилия стало больше в связи с декриминализацией. Число лиц, которые состоят на учете участковых полиции [из-за применения насилия в семье] примерно на том же уровне, что и прежде – около 1500 на Свердловскую область. С ними ведется адресная работа, ежеквартальные обходы квартир», – рассказала сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге заместитель начальника отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних ГУМВД РФ по Свердловской области Лилия Буткевич.

По данным судебного департамента Верховного суда РФ, число уголовных дел, связанных с насилием в семьях, резко снизилось. В 2017-м их было 4240, а в 2018-м уже 1957. «Эта статистика не учитывает административные правонарушения, увеличилось ли их количество с уменьшением уголовных? Трудно сказать. Но точно снижается латентность домашнего насилия – то есть ситуаций, когда о совершенном преступлении не сообщается. Она всегда была высокая, а с 2017 года стало расти число сообщений о насилии в семье. Может, из-за этого кажется, что таких преступлений становится больше. Но объективно нет криминологического фактора, который увеличивал бы число таких преступлений. Мы проводим сплошные опросы в Екатеринбурге, цифры есть по Кировскому и Орджоникидзевскому районам, по домашнему насилию они не изменились по сравнению с тем, что было 6-7 лет назад», – объясняет доцент кафедры уголовного права УрГЮУ Данил Сергеев.

Но те, кто работает не с цифрами, а на передовой – с жертвами насилия – говорят совсем иное. Заместитель директора кризисного центра «Екатерина» для женщин и детей, переживших насилие в семье, Ольга Селькова указывает, что число обращений к ним увеличилось на 70% после декриминализации побоев в семье. «Люди не знают, что им делать, часто говорят о том, что выросло недоверие к правоохранительным органам. В ноябре прошлого года мы проводили исследования в ИК-6 в Нижнем Тагиле среди женщин, которые убили своих мужей или партнеров – таких нашлось 70 человек. Из них 60% подвергались домашнему насилию до убийства. Три женщины сказали, что в день убийства несколько раз обращались в полицию, но она не выехала на адрес с фразами: «Когда убьют, тогда приедем». Потерпевшие оставались один на один с преступниками. Например, одна ходила пять месяцев со сломанной челюстью, у нее все загнило, но она боялась обратиться куда-то, потому что еще ужесточится агрессия в ее адрес. Были нападения с ножами, удушения, история каждой связана с тем, что государство их не защитило. За прошлый год каждая четвертая женщина подвергалась истязаниям», – рассказывает Селькова.

К ужасной картине, в которой тысячи женщин и детей становятся жертвами агрессоров – как правило, все же страдают в семье именно от рук мужчин, – подталкивает само общество, осуждающее жертву, утверждающее, что она сама спровоцировала истязания или сама виновна в том, что согласилась жить под одной крышей с абьюзером. «Даже чтобы подать заявление, жертве нужно несколько случаев избиения, мне кажется, это не совсем нормально для общества. Их нужно «подкопить». Общество способствует тому, чтобы избиений было несколько», – говорит директор центра социально-психологической помощи детям и молодежи «Форпост» Юлия Дерягина.

Ее слова подтверждает кандидат юридических наук, председатель совета партнеров LOYS Денис Пучков. «Хотите пример? Новая Зеландия. Семейная пара. Маленький ребенок. Муж в подпитии начал ругаться с женой. Он не бил ее, но просто ударил сильно по стене. Она позвонила в полицию, объяснила ситуацию, к дому подъехало пять экипажей полиции, положили всех на пол, кроме ребенка и женщины, их вывели из дома и увезли, предоставили квартиру. Вы можете такое представить в России? В России следующее: если вас побили один раз, ничего страшного. Вызовет полицейский агрессора, составит протокол, выпишет ему штраф 5 тысяч рублей и отпустит домой, и тот целый год не будет бить жену, потому что знает, что будет привлечен к уголовной ответственности, а через год побьет еще раз. Какой итог? Женщины будут защищать себя сами. «Я не хотела умирать» – вы же видели? Как сделали девочки Хачатурян, которые сидят в тюрьме уже год. За что? За то, что отец их бил и насиловал. Поэтому закон нужен», – подытоживает Пучков.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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