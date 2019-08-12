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Понедельник, 12 августа 2019, 14:03 мск

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Свердловские власти закупили лесопожарную технику на 138 миллионов рублей

Уральская база авиационной охраны лесов охраны существенно обновит автопарк. Новая техника была закуплена свердловским министерством природных ресурсов в рамках нацпроекта «Экология» на сумму 138 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, Уральская авиабаза уже получила в свое распоряжение 11 новых бортовых автомобилей повышенной проходимости марки ГАЗ-33088 и 17 автомобилей УАЗ. До конца года в учреждение также поступят пять колесных тракторов, пять бульдозеров, два гусеничных вездехода, четыре вахтовых автомобиля, автобус и еще 35 автомобилей УАЗ.

«Проходимые и надежные машины позволят специалистам Уральской авиабазы оперативно доставлять лесных пожарных к месту тушения, осуществлять переброску сил и средств в пределах области. Учитывая, что площадь лесов Свердловской области составляет более 15 миллионов гектаров, высокопроходимые автомобили для перевозки людей и оборудования – это насущная необходимость», – сообщил замминистра природных ресурсов, директор департамента лесного хозяйства Свердловской области Олег Сандаков.

В ближайшее время новая техника отправится на участки наземной охраны лесов Уральской авиабазы в разных районах области.

Екатеринбург, служба информации

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