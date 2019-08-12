На Среднем Урале ожидаются сильные ливни, грозы и град

В Свердловской области вновь ухудшилась погода. Метеорологи прогнозируют завтра, 13 августа, сильные дожди, грозы, ветер с порывами до 17 м/с. Местами возможен град.

Спасатели рекомендуют на время непогоды отказаться от туристических походов в лес, закрывать окна и форточки в квартирах, не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций и держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, линий электропередачи, рекламных щитов, деревьев.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 12.08.19

Уголовное деле о неуправляемом трамвае ушло в суд. / Свердловские власти закупили лесопожарную технику на 138 миллионов рублей. / «Пять месяцев ходила со сломанной челюстью». На Урале каждая четвертая становится жертвой домашнего насилия. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»