«Коляда-театр» заявил о спекулянтах, которые втридорога продают билеты на его спектакли

Руководители «Коляда-театра» заявили, что некие мошенники по завышенной цене перепродают билеты на их спектакли.

«Внимание! Только что мы узнали: это мошенники. Мы не имеем никакого отношения к этим людям, которые перепродают наши билеты по завышенной цене! Это не мы! Не ведитесь! Мы обращаемся сейчас в полицию! Жуть какая-то!» – пишет «Коляда-театр» на своей странице в соцсети

Коллектив указывает, что мошенники даже создали сайт, который продает билеты в «Коляда-театр» – kolyada-theatre.com, но на самом деле не имеет к нему отношения. Там указаны неверные контакты и цены на билеты. Например, цены на билеты на драму «Маскарад» начинаются от 1360 рублей, на «Мертвые души» – от 1250 рублей. Официальный сайт Коляда-Театра – www.kolyada-theatre.ru . Там билеты стоят от 300 до 750 рублей.

Екатеринбург, служба информации

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