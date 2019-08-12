Противникам закона о домашнем насилии объяснили, почему не надо пороть детей и бояться ювенальной юстиции

В России уже осенью могут начать рассматривать законопроект о профилактике домашнего насилия, который должен защитить жертв абьюзеров – как правило, женщин и детей. Большинство экспертов выступают строго за принятие такого документа. В нем, например, должно появиться понятие охранного ордера, когда «кухонному боксеру» запрещается приближаться к жертве, планируется увеличить число т.н. убежищ – государственных реабилитационных учреждений для жертв, и так далее.

Несмотря на то, что закон только разрабатывается, у него уже нашлись противники. Они утверждают, что документ направлен на разрушение российских семейных ценностей, в том числе с помощью основ ювенальной юстиции. «Я рада, что новая дума прислушалась к опасениям родительской общественности и не допустила распространения в России «ювенальных норм», – говорила в 2017 году, когда был принят закон о декриминализации побоев, сенатор Елена Мизулина (цитата с официального сайта сенатора).

Сейчас «родительская общественность» обоснованно взбудоражена тем, что закон все же позволит забирать детей по доносу и без доказательств. Подобными слухами полны соцсети и чаты. «Это очень опасный закон, внедрение которого нанесет сильнейший удар по институту семьи. В нем идет разговор об изъятии ребенка по доносу или разговору, без судебного решения. По любому заявлению соседей, опеки, НКО могут отобрать ребенка, под предлогом, что вы совершили насилие над ним, когда отругали за двойку», – такие сообщения распространяют в пабликах «ВКонтакте», пришло оно и в редакцию «Нового Дня».

Сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге эксперты пояснили, что подобных моментов в новом законопроекте нет. «К сожалению, на уровне закона фигура несовершеннолетнего никак не выделяется, хотя в системе МВД есть отдельная система, которая ими занимается», – сказал доцент кафедры уголовного права УрГЮУ Данил Сергеев.

Замначальника отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних свердловского ГУ МВД России Лилия Будкевич также усомнилась, что профилактика насилия в семье повлияет на возможность изъятия детей у родителей или законных опекунов. «Не думаю, что это как-то изменится. Если жена может уйти от мужа, а дети от родителей – нет. Мы не говорим, что если жестокое обращение случилось однажды, то это повод, чтобы изъять ребенка из семьи или лишить родительских прав. Мы говорим о том, что если есть возможность работать с семьей, то мы будем работать, действовать в рамках закона. Мы такую семью наблюдаем, с ними работают специалисты социальной службы, психологической», – сказала она «Новому Дню».

Специалисты еще раз напомнили, что детей бить нельзя, хотя в некоторых семьях по-прежнему принято «пороть за двойки». И в этом смысле закон может профилактировать насилие по отношению к несовершеннолетним, которое стало обыденным. «Речь идет о профилактике именно домашнего насилия. Нельзя сравнивать простое насилие с домашним. Потому что последнее носит систематический характер. И это разрывает мозг насильнику, который привык это делать безнаказанно и постоянно. В этом кошмар ситуации», – объяснил кандидат юридических наук, председатель совета партнеров LOYS Денис Пучков.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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