В Свердловской области клещевым энцефалитом заболели 59 человек

Число пострадавших от укусов клещей в Свердловской области продолжает расти. С начала сезона за медицинской помощью обратились свыше 31 тысяч человек, среди них – 5,5 тысячи детей.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, 292 человека были госпитализированы с подозрением на клещевой энцефалит. У 59 пациентов диагноз подтвердился. Еще 371 человек заболел клещевым иксодовым боррелиозом, а всего под наблюдением врачей с предварительным диагнозом находится 511 свердловчан.

Наибольшая активность клещей наблюдается в Байкаловском и Слободо-Туринском муниципальных районах, в Тугулымском, Рефтинском, Асбестовском, Талицком и Пышминском городских округах. В Екатеринбурге клещи покусали 10,5 тысячи человек.

В ведомстве отметили, что показатели по укусам клещей находятся на уровне среднемноголетних данных.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 12.08.19

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