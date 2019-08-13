Казачья зоополиция, выявление антипатриотов в Сети и велосипедизация: на что уральцы просят деньги у президента

Комиссия Фонда президентских грантов 2019 года рассматривает заявки от претендентов на получение миллиардов рублей – победителей назовут 14 октября. Всего заявились на получение поддержки больше 9 тысяч организаций, среди которых несколько десятков из Свердловской области.

Например, активисты «Вело-города» просят 6,5 млн рублей на программу велосипедизации мегаполисов, включая Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург, Пермь, Тюмень и Челябинск. На эти деньги организация хочет создать сеть филиалов в каждом из городов и проводить массовые мероприятия.

Международная академия аграрного образования просит 1,6 млн рублей на программу профориентации на базе советского и российского кино на сельскохозяйственную тему. Предполагается, что это поможет привлечь молодежь к работе на селе.

Организация «Гражданский корпус» просит около полумиллиона рублей на проект «Выявление антипатриотических манипуляций в молодежной среде». «Провести образовательно-просветительскую деятельность среди молодежи, укрепить чувства патриотизма, обучить навыкам защиты от манипулятивного антипатриотического влияния», – говорится в описании заявки на грант. Авторы намерены создать спецкурс, который будут читать в вузах Свердловской области и распространять через интернет.

«Уральское казачество» просит у Фонда президентских грантов 3,5 млн рублей на создание казачьей зоополиции. Предполагается, что на эти деньги будет сформирован «экипаж зоополиции из пяти человек», куда войдут ветеринар, юрист, журналист-оператор, чтобы вести онлайны, и два казака для силовой поддержки. Авторы проекта считают, что им будут помогать «местные волонтеры из казачьих станиц и хуторов». «Люди будут понимать, что есть куда позвонить, если они заметили, что кто-то издевается над котенком или собакой. И если полиция останется в стороне и не накажет виновных, то наши юристы возьмутся за это и смогут довести дело до суда», – говорится в описании заявки на грант.

Также просят деньги у фонда организаторы фестивалей Ever Jazz и «Старый Новый Рок», «Коляда-театр» на своей проект «Лаборатория умного театра», множество благотворительных учреждений, которые заняты инклюзивными и адаптивными программами для людей с ограниченными возможностями здоровья, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Есть сразу несколько проектов экологической тематики, но, в основном, для детей; проекты в помощь бездомным животным и так далее.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 13.08.19

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