В Анапе поймали мужчину, подозреваемого в двойном убийстве на Урале 26 лет назад

В Нижнесергинском районе возобновили уголовное дело в отношении мужчины, которого искали 26 лет по подозрению в убийстве двух человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР, 16 августа 1993 года в доме по улице Куйбышева в поселке Бисерть были найдены тела женщины и ее сына с колото-резаными ранами.

Подозреваемый, местный житель 1972 г.р., был установлен по горячим следам, но ему удалось сбежать. Его объявили в федеральный розыск. И вот теперь выяснилось, что этот мужчина живет в Анапе, где он и был задержан. Он уже доставлен в Свердловскую область, следственные действия продолжаются. По решению суда обвиняемый содержится под стражей.

Нижние Серги, Анапа, служба информации

Нижние Серги, Анапа. Другие новости 13.08.19

Казачья зоополиция, выявление антипатриотов в Сети и велосипедизация: на что уральцы просят деньги у президента. / На первых дебатах этого года кандидат пообещал «перетягивать» деньги в Серовский округ. / 13 августа в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»